Посол Білорусі у Словаччині пішов проти Лукашенка (відео)

- 16 серп. 2020
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Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на Батьківщині. Про це NNS повідомляє з посиланням на відео, оприлюднене на Телеграм-каналі Наша ніва.
Лещеня став першим з чинних глав білоруських дипмісій, який це зробив.
"Я звертаюся до вас не тільки як Посол Білорусі в Словаччині. Я звертаюся до вас у якості найстарішого керівника білоруського закордонного закладу з досвіду роботи послом і єдиного діючого білоруського дипломата, який працював в МЗС СРСР і в радянському посольстві за кордоном. Як і всі білоруси, я — шокований від історій про тортури та побиття громадян моєї країни",
- заявив посол.
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