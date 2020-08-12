Білоруси звернулися до Ілона Маска по допомогу. Підпишіть петицію

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Мешканці Білорусі, де з дня виборів президента 9 серпня спостерігалися проблеми з інтернетом, звернулися за допомогою до засновника SpaceX Ілона Маска. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.

Як стало відомо NNS , люди створили петицію на платформі Change.org, в якій просять Маска провести до Білорусі супутниковий інтернет Starlink.

У зверненні йдеться про те, що нинішня влада у країні навмисно блокує інтернет, щоб ускладнити комунікацію між людьми, які протестують проти результатів виборів.

Нагадаємо, білоруси стали свідками постійних відключень інтернету в країні з 9 серпня протягом трьох днів. Основні соціальні мережі, месенджери і пошукові системи були майже недоступні, водночас як решта світу не могла відкривати веб-сайти, розміщені в національному домені Білорусі (.by).

Президент Олександр Лукашенко і білоруська влада заявили, що в раптових проблемах із інтернетом винні іноземні кібератаки, але ІТ-експерти та правозахисні організації кажуть, що відбувається організоване державою блокування інтернету в Білорусі.

Повноцінний доступ до ресурсів інтернет у Білорусі відновлено від ранку середи, 12 серпня. Але, як буде зі зв’язком далі, не знає ніхто.

На даний момент підписали петицію 370 людей. Зробити це може кожен за ПОСИЛАННЯМ.

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