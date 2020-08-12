У Мінську мешканці квартири скинули на силовиків двері (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

У Мінську з вікна квартири однієї з багатоповерхівок на співробітників ОМОН скинули двері. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Telegram-канал Baza, який опублікував відео інциденту.

Як повідомляється, співробітники ОМОН повалили на землю чоловіка, навіть після того, як він підняв при наближенні силовиків руки над головою. Мешканці однієї з багатоповерхівок, спостерігаючи за подіями з вікна і обурючись насиллям, врешті не витримали і скинули двері.

Уточнюється, що інцидент стався в столичному районі Кам'яна гірка.

На опублікованих кадрах видно, як група чоловіків у чорній уніформі наздоганяють молоду людину і починають бити його. Мешканці будинку починають кричати і вимагати від силовиків припинити це. В якийсь момент з вікна викидають двері, які падають поруч із групою правоохоронців. Після цього вони розбігаються.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Також Baza повідомляє, що в цьому ж районі силовики стріляли по вікнам багатоповерхівок.

Раніше ми повідомляли: Суперниця Лукашенка Тихановська виїхала з Білорусі

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України