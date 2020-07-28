Лукашенко зробив зізнання про коронавірус

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що безсимптомно "на ногах" переніс коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву він зробив у вівторок 28 липня.

"Я прошу вибачення за свій голос. Останнім часом доводиться дуже багато говорити. Але найдивовижніше те, що ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрилася перенести коронавірус. Такий вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно",

- сказав глава держави.

"Як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних",

- додав Лукашенко.

"Нарешті і я потрапив в золотий фонд Білорусі, перенісши цей вірус",

- завершив білоруський президент.

Нагадаємо, на початку пандемії Лукашенко публічно виступав проти будь-яких різновидів карантину і заявляв, що проти коронавірусу можна боротися горілкою і тракторами, але з часом дещо змінив позицію.

У квітні Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.

Раніше ми повідомляли: ВООЗ заявляє про посилення пандемії COVID-19 і збирає надзвичайну комісію

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України