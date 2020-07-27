ВООЗ заявляє про посилення пандемії COVID-19 і збирає надзвичайну комісію

27 лип. 2020
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Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус вважає, що пандемія коронавірусу в світі посилюється, тому він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію. Про це інформує Depo.ua із посиланням на пресслужбу ВООЗ, передає NNS.

За словами голови ВООЗ, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більше 640 000 випадків смерті. Він зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.

"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом",

- заявив він.

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Нагадуємо, станом на ранок 27 липня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 16 мільйонів 421 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 221 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Автор: Маруся Оффон

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