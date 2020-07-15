На акціях протесту у Білорусі затримали понад 250 людей

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Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про понад 250 людей, яких було затримано на акціях протесту 14 липня у Мінську та інших містах країни, передає NNS з посиланням на Громадське.

Про це повідомляє Интерфакс-Запад.

«Порушення громадського порядку вчора зафіксували в декількох населених пунктах країни: затримано понад 250 осіб, у тому числі водії та велосипедисти за непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень, порушення порядку організації або проведення масових заходів, а також недотримання правил дорожнього руху»,

— йдеться у повідомленні.

У МВС Білорусі кажуть, що найбільше порушників зафіксували у Мінську, а у Вітебську нікого не затримали.

Також там додають, що частину затриманих, після складення на них адмінпротоколів, відпустять, іншу частину — помістять у СІЗО.

Як передавала NNS, головного суперника Лукашенка не зареєстрували кандидатом у президенти Білорусі. Через це 14 липня у декількох містах Білорусі розпочалися акції протесту.

У Мінську поліція під час затримань забрала двох журналістів «Еврорадио», які вели стрим із акції протесту. Білоруські незалежні журналісти почали збір коштів для надання адвокатської допомоги затриманим колегам.

14 липня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила список кандидатів, зареєстрованих на вибори президента 9 серпня. Там опинилися п'ятеро людей, серед них — чинний президент Олександр Лукашенко (для нього це буде шостий термін) й дружина опозиційного блогера Сергія Тихановсього (затриманого на одній із акцій протесту) Світлана.

ЦВК відмовила в реєстрації двом опозиційним кандидатам, яких називали найбільш впізнаваним. Віктору Бабарико відмовили в реєстрації через «невідповідності в його декларації», а Валерію Цепкалу забракували частину зібраних підписів.

Раніше, 18 червня, правоохоронці Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Йому пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і давання хабаря.

Бабарико до травня 2020 року очолював «Белгазпромбанк», білоруську дочку «Газпромбанку», який, своєю чергою, належить російському Газпрому.

ФОТО: TUT.BY