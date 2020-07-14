Головного суперника Лукашенка не зареєстрували кандидатом у президенти Білорусі

Завантажте мобільний додаток сайту

Центральна виборча комісія відмовила колишньому главі Белгазпромбанка Віктору Бабарико в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі, пише Українська правда, передає NNS.

Про це повідомляє Радыё Свабода.

Глава ЦВК республіки Лідія Єрмошина запропонувала відмовити Бабарико в реєстрації через невідповідність декларації фактичних доходів і участі іноземної організації в його кампанії.

За рішення проголосували одностайно.

Комітет державного контролю Білорусі стверджує, що "злочинна група" отримувала злочинні доходи, а незаконна діяльність Бабарикj як "лідера злочинної групи" "підтверджується" конфіскованими матеріалами і допитами підозрюваних.

Бабарико нібито отримав незадекларовані 350 тисяч доларів США. У той же час у справі Бабарикj ще не було судового розгляду - відповідно, він не був визнаний винним.

Єрмошина пожартувала, що "хабарі не вказані в податковій декларації". За її словами, інших невідповідностей в декларації виявлено не було.

Держконтроль також стверджує, що Бабарико незаконно використовував під час кампанії іноземну фінансову допомогу - ресурси Белгазпромбанку, який на 99% належить російським компаніям.

Представник ініціативної групи, адвокат Максим Знак зазначив, що напередодні вся інформація з декларації була визнана актуальною. Також він підкреслив, що інформація з листа Держконтролю була предметом звинувачення, яке не тільки не було розглянуто в суді, але навіть не було надано захисту на розгляд.

У листах не вказуються конкретні факти незаконної діяльності, зазначив він, а свідчення проти Бабарико суперечливі, в тому числі щодо сум незаконно отриманих грошей. Через невідповідність декларацій, немає підстав відмовляти в реєстрації, сказав він.

Водночас чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко був зареєстрований ЦВК як кандидат у президенти. Він буде кандидатом в шостий раз - попередні п'ять разів він перемагав на виборах.

Крім Бабарико в реєстрації відмовили ще одному опозиціонеру Валерію Цепкалу.

Кандидатами зареєстровані також: Андрій Дмитрієв, голова кампанії "Говори правду", Анна Конопатська, колишній член Палати представників, Світлана Тихановська, дружина політв'язня Сергія Тихановського, Сергій Черачня, голова Білоруської соціал-демократичної партії (Грамада).

Бабарико вважають найбільш реальною кандидатурою від опозиції, здатною похитнути багаторічне правління президента Білорусі Олександра Лукашенка. Напередодні виборчої кампанії проти нього почалося кримінальне переслідування.

10 червня Лукашенко доручив провести перевірки приватних компаній, які нібито звільняють людей, якщо вони відмовляються підписуватися за висування альтернативних кандидатів. Він наказав "звинуватити цю живу буржуазію в тому, що вони будуть нести відповідальність за людей".

11 червня Белгазпромбанк і низку інших компаній обшукали. Комітет державного контролю заявив, що порушено кримінальну справу за ст. 235 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі) та ст. 243 (ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі) КК.

17 червня виборчий фонд Віктора Бабарико був заарештований з рахунком в 100 тисяч рублів. Вранці 18 червня Бабарико та його син, керівник ініціативної групи Едуард Бабарико, були затримані. Будинки сім'ї Бабарико були обшукані.

Віктор і Едуард Бабарико знаходяться в СІЗО КДБ, затримано низку членів ініціативної групи. За версією слідства, Віктор Бабарико був організатором незаконних дій, намагався вплинути на свідків і приховати сліди попередніх злочинів. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 і 3 ст. 285 КК (створення злочинної організації або участь в ній).