Трамп залишить Німеччину без захисту через Росію: заява

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Президент США Дональд Трамп під час політичного мітингу в Талсиу, що в штаті Оклахома, зробив гучну заяву з приводу "Північного потоку-2". Про це NNS повідомляє з посиланням на аналітичний портал "Хвиля", який, в свою чергу, посилається на Bloomberg.

Як стало відомо NNS , американський лідер заявив, що США не будуть захищати Німеччину від Росії, яка хоче прокладати російський газопровід. На думку Трампа, Берлін недостатньо коштів витрачає на оборону. Він також згадав попередню суперечку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, коли він наполягав на більш істотних витратах на оборону країни як члена НАТО.

"Ми повинні захистити країну від Росії, але Німеччина платить Росії мільярди доларів за енергію, що поступає з трубопроводу, абсолютно нового трубопроводу... Вибачте, як це працює",

- обурився Трамп.

Суперечка розвернувся через трубопровід Північний потік-2, що належить російському "Газпрому". Трамп тиснув на Берлін, щоб він відмовився від проекту. Але Німеччина відповіла, що, швидше за все, не зможе його заблокувати.

Також повідомлялося, що в Бундестазі засудили канцлера Німеччини Ангелу Меркель через Nord Stream-2. Відзначається, що Меркель не зможе переконати європейські країни показувати жорстку реакцію на вбивство грузина Зелімхана Хангошвили в Берліні, в якому звинувачують Росію, поки вона лояльна до "Північного потоку-2".

Нагадуємо, "Газпром" знайшов спосіб добудувати "Північний потік-2". Російська компанія переписала своє судно "Академік Черський" на діючий в Росії фонд STIF. Таким чином був знайдений спосіб добудувати газопровід в обхід України і санкцій.

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