В Минске протестовали против Лукашенко (фото)

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Противники действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в четверг, 18 июня, провели акцию в Минска в поддержку задержанных во время предвыборной кампании. Об этом сообщило белорусское бюро радио Свобода.

Акция началась около 19:00, несмотря на сильный дождь с градом. К 21:30 люди начали выстраиваться в живую цепь, которая растянулась примерно на 2,7 км, от национальной филармонии до Главпочтамта, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.



В цепи стояло около 1650 человек, по данным местных правозащитников. Таким образом они добивались освобождения Сергея Тихоновского, Павла Северинца, Николая Статкевича и других оппозиционеров, задержанных во время избирательной кампании в Беларуси.





Милиция в 23:00 заблокировала часть проездов в центре города и через громкоговорители в автозаках начала призывать активистов расходиться, предупредив, что в противном случае они будут преследоваться по закону.



В ответ участники акции хлопали в ладоши и скандировали: "Отпускай!". К 23:20 протестующие стали постепенно покидать улицы. Ближе к 1:00 участников акции осталось совсем мало, они разошлись.

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