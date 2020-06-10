«Стріляв по українцям»: Danone припиняє рекламу з Поречниковим

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Російський актор Михайло Пореченков, відомий стріляниною на Донбасі в бік українців, більше не буде рекламувати продукцію Danone. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини.

Згідно отриманої NNS інформації, французька продовольча компанія Danone припиняє рекламну кампанію, в якій був задіяний російський актор Михайло Пореченков, який стріляв у 2014 році по українським позиціям на Донбасі і підтримує анексію Криму. Про це повідомив в Twitter посол України у Франції Олег Шамшур.

"Тільки що мені подзвонив генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова. Швидка та адекватна реакція",

- зазначив дипломат.

Раніше посол, відреагувавши на рекламний ролик в російському відділенні Danone, писав у Twitter, що великий бізнес має бути відповідальним, а комерційна складова – не привід забувати про моральність.

У 2014 році Пореченков на камеру стріляв із кулемета, цілячись по позиціях українських військових на Донбасі. СБУ відкрила проти нього справу за статтею про тероризм і оголосила його в розшук. Пореченков виправдовувався, що нібито стріляв холостими патронами, однак військові експерти стверджують, що актор використовував бронебійно-запалювальні кулі.

Також Пореченков приїжджав на зйомки на територію тимчасово окупованого Росією Криму. Держкіно заборонило показ в Україні 69 фільмів з участю Пореченкова, а Латвія оголосила його персоною non grata.

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