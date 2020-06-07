Польща просить США ввести війська

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Польща попросила США ввести війська якомога швидше. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічні новини, які посилаються на Reuters.

Як стало відомо NNS , польский уряд сподівається на те, що США виведуть свої війська з Німеччини і направлять контингент до Польщі. Про це розповів прем`єр-міністр країни Матеуш Моравецкій.

«Я сподіваюся, що результатом наших численних переговорів стане введення військ, які зараз базуються в Німеччині, до Польщі»,

– заявив він. Моравецкій сподівається, що американський контингент військ прибуде якомога швидше.

1 червня стало відомо, що США майже домовилися з Польщею про розміщення додаткового контингенту військ. Загальна чисельність американського підрозділу в цій країні може досягти 5,5 тисячі осіб. Командування розраховує, що це дозволить «підвищити якість» американського угрупування. Очікується, що про досягнення відповідної угоди буде офіційно оголошено під час візиту президента Польщі Анджея Дуди в Вашингтон.

Президент Польщі неодноразово просив Пентагон збільшити військову присутність в країні і навіть обіцяв побудувати військову базу під назвою «Форт Трамп» за два мільярди доларів.

Влітку минулого року Трамп допустив збільшення контингенту США в Польщі в півтора рази. Тоді президент говорив, що для цього частина американських військових буде перекинута з Німеччини. На зустрічі з Трампом в Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда пояснив прохання надіслати додаткові американські військові підрозділи, щоб зміцнити захист від російської загрози.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав скоротити чисельність американського військового контингенту, який знаходиться в Німеччині.

Зараз на території ФРН розміщено 34,5 тис. американських військових. Трамп наказав Пентагону скоротити його на 9,5 тис.

Співрозмовник WSJ, знайомий з рішенням Трампа, розповів, що скорочення військового контингенту, дислокованого в ФРН, обговорюється в Білому домі з вересня минулого року і ніяк не пов’язане з рішенням німецького канцлера Ангели Меркель не брати участь у зустрічі G7, яку Трамп хотів організувати в Вашингтоні в наприкінці червня.

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