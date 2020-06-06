В Австралії вслід за США почалися масові протести проти расизму

Завантажте мобільний додаток сайту

У великих містах Австралії проходять акції протесту проти расизму, натхненні протестами в США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт НВ, який посилається на Reuters.

У Сіднеї на акцію зібралися близько трьох тисяч людей. Демонстрацію раніше намагалися заборонити через небезпеку коронавірусу, однак суд скасував заборону на захід. Також акції протесту пройшли в Мельбурні, Брісбені і Аделаїді.

Демонстрації надихнулися протестами в США. В Австралії їх організовували групи із захисту прав корінного австралійського населення.

Нагадаємо, другий тиждень у багатьох американських містах тривають вуличні протести з погромами і актами вандалізму, що спалахнули після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.

Поліцейські затримали його під час спроби розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавив коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, але співробітники поліції не звертали на це уваги.

Пізніше чоловік помер в лікарні. Згідно з результатами розтину, смерть настала внаслідок «механічної асфіксії».

Чотирьох поліцейських, причетних до загибелі беззбройного афроамериканця, звільнили. А офіцера поліції, який тримав затриманого на землі, взяли під варту.