В ОП спростували чутки про відміну безвізу з ЄС

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Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, відповідальний за міжнародні відносини, відкидає можливість скасування безвізу з ЄС для України через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує NNS.

«Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом», – заявив він.

Крім того Ігор Жовква наголосив, що з огляду на останні події з поширенням коронавірусу, які вплинули на закриття кордонів, світові гравці мають запровадити зміни в системі міжнародних відносин, щоб унеможливити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія.

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За його словами, вже зараз необхідно виробити, наприклад, новий алгоритм співпраці Євросоюзу з державами Східного партнерства для подолання подібних викликів.