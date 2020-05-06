В ОП спростували чутки про відміну безвізу з ЄС

- 06 трав. 2020
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Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, відповідальний за міжнародні відносини, відкидає можливість скасування безвізу з ЄС для України через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба ОП, інформує NNS.
«Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців чи, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – ми маємо безвізовий режим не лише з Європейським Союзом», – заявив він.
Крім того Ігор Жовква наголосив, що з огляду на останні події з поширенням коронавірусу, які вплинули на закриття кордонів, світові гравці мають запровадити зміни в системі міжнародних відносин, щоб унеможливити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія.
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За його словами, вже зараз необхідно виробити, наприклад, новий алгоритм співпраці Євросоюзу з державами Східного партнерства для подолання подібних викликів.
«Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країн-сусідів у подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій», – заявив Жовква.
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