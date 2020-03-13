ЄС продовжив санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України

13 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, Європейський союз офіційно продовжив на шість місяців дію санкцій щодо росіян, юридичних осіб і підтримуваних Кремлем сепаратистів через порушення територіальної цілісності України. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Візові заборони і заморожування активів щодо 175 росіян та сепаратистів + 44 суб’єктів господарювання за порушення територіальної цілісності України тепер офіційно продовжені на 6 місяців», – написав у твіттері кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Юзвяк.

Термін дії чинних санкцій спливає 15 березня. Цей пакет ЄС продовжує кожні пів року.

Європейський союз після анексії Криму у 2014 році і початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції, пов’язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Втім, у Брюсселі є політичні сили і лідери, які лобіюють зняття обмежень з Кремля через його агресію проти України.

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Автор: Маруся Оффон

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