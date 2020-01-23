Британія видаляє тризуб з антитерористичного посібника

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Поліція Великої Британії виконала вимогу українського посольства й прибрала тризуб зі свого антитерористичного посібника. Про це йдеться у заяві поліції з роз’ясненнями щодо призначення посібника, повідомляє hromadske.

У контртерористичному управлінні зазначили, що ультраправі групи часто «присвоюють собі» національні символи, у зв’язку з чим деякі національні прапори та символи потрапили до документа.

У поліції наголосили, що мають тісні зв’язки з українськими партнерами й не хочуть ображати Україну.

Після зустрічі працівників МЗС королівства з представниками українського посольства було вирішено прибрати з посібника конституційний герб України — тризуб.

Контртерористичне управління поліції Великої Британії пояснило, що посібник мав на меті поінформувати правоохоронців про «низку знаків та символів, які вони можуть побачити».

«Це, втім, не означає, що групи, згадані в посібнику, становлять терористичну, або навіть кримінальну загрозу. Це чітко вказано на початку документа», — зауважили у відомстві.

Посольство в Україні також повідомило про видалення тризуба й подякувало за допомогу усім небайдужим:

«У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!»

Раніше ми повідомляли, що Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів.