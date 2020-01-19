У Британії український тризуб зарахували до екстремістських символів

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Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів, в посольстві України обурені. Про це NNS стало відомо з повідомлення Радіо Свобода.

Згідно отриманої нами інформації, 17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладений контртерористичною поліцією Об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайти татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремасистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

У британській контртерористичній поліції заявили, що наявність символіки в посібнику не означає, що організації, які нею користуються, є екстремістськими. Натомість публікацію списку пояснюють спробою допомогти поліції та іншим службам «розуміти зміст знаків та символів, з якими вони можуть стикатися в роботі щодня».

Посольство України у Великій Британії вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Про це в посольстві заявили 19 січня.

«Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства.

Крім того, увагу ЗМІ привернули й інші деталі переліку – наприклад, посібник містить розділ «Групи та символи захисту довкілля», до якого увійшли організації із захисту довкілля Greenpeace та Extinction Rebellion.