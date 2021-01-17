У Чорному морі затонув суховантаж з українцями, є загиблі

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У Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. На його борту перебували десять українців та двоє іноземців. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше дві людини.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, наразі врятували 6 людей. Про це пише Громадське, передає NNS.

«Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98»,

— зазначив він.

Видання Anadolu Agency уточнює, що причиною катастрофи могли стати погані погодні умови в Чорному морі. Турецька сторона проводить операцію з порятунку екіпажу затонулого судна. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

Як свідчать дані проєкту з відстежування суден MarineTraffic, суховантаж ходив під прапором Палау, а його власником є українська компанія з Одеси Tesoro Marine LLC.

Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії повідомило російському «Интерфаксу», що власник затонулого судна — українська компанія Arvin Shipping LTD.

Фото: Selim Bostancı / AA