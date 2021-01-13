У Росії у ДТП потрапив автобус, який їхав на окупований Донбас. Є загиблі (фото)

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У Ростовській області, що у Росії, в ДТП потрапив рейсовий автобус, котрий їхав із Москви в окупований російськими терористами Луганськ.

Про це повідомили у російській поліції, передає Вголос, інформує NNS.

Зазначається, що водій рейсового автобуса не впорався із керуванням. Через це транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся. На момент ДТП у автобусі було 15 людей. На місці аварії загинуло двоє пасажирів – чоловіка та жінка, ще троє отримали травми. Серед потерпілих є дитина.

Російська поліція заявила, що загиблі – це громадяни України.

Як пише РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед жертв і постраждалих в ДТП з пасажирським автобусом в Російській Федерації. Аварія сталася сьогодні вранці.

Також відомо, що більшість з пасажирів - жителі окремих районів Донецької області. Перевізник теж "зареєстрований" на окупованому Донбасі.