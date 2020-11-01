Кривавий Гелловін в Канаді: чоловік в середньовічному костюмі зі зброєю напав на перехожих (відео)

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Чоловік в середньовічному одязі зі зброєю напав на перехожих в канадському Квебеку. Двоє загинули, - повідомляє NNS з посиланням на НВ.

Поліція Квебека заарештувала підозрюваного після того, як він під час святкування Гелловіна в середньовічному костюмі холодною зброєю вбив двох людей. Ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє видання CBC. Інцидент стався в центрі Квебека, неподалік від будівлі парламенту.

Прес-секретар поліції Етьєн Дойон сказав, що підозрюваному близько 20 років.

Він повідомив, що п’ятеро постраждалих були доставлені в місцеву лікарню з різним ступенем травм. Підозрюваний також був доставлений в лікарню для обстеження, сказав Дойон. Він також попросив також людей дзвонити в службу екстреної допомоги, якщо у них буде інформація про те, що сталося.

«Від імені поліції Квебеку я хочу висловити свої щирі співчуття рідним і близьким загиблих сьогодні людей»,

— сказав Дойон.

Він не сказав, чи були напади випадковими.