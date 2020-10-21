Мін'юст США подав позов проти Google

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Міністерство юстиції США і 11 штатів у вівторок, 20 жовтня, подали судовий позов проти інтернет-гіганта Google, звинувативши його в монополії у сфері пошуку контенту в інтернеті і пошуковій рекламі, з посиланням на агентство dpa повідомляє DW, передає NNS.

За словами заступника генпрокурора США Джеффрі Розена, таке монопольне становище Google завдає шкоди конкуренції і може негативно вплинути на розвиток інновацій у майбутньому.

Як пише американське видання The Wall Street Journal, позов проти Google може стати найагресивнішим кроком влади США щодо домінуючої в технологічному секторі компанії за останні два десятиліття.

Суть звинувачень проти Google

За даними видання WSJ, Google звинувачується в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів до сектора. Крім цього, влада США стверджує, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку й інтернет-браузерів, таким як Safari американської компанії Apple, за встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням.

Мін'юст США також має намір оскаржити практику попереднього встановлення пошукового застосунку Google на телефони з операційною системою Android. На думку американської влади, Google за допомогою положень про розподіл доходів перешкоджає попередньому встановленню на телефони конкуруючих пошукових систем.

Розслідування мін'юсту США щодо Google тривало більше року і відбувалося на тлі перевірки декількох найбільших технологічних компаній країни. Судові розгляди можуть тривати декілька років і завершитися при президенті, який переможе на виборах 3 листопада.

Відповідь Google

У компанії Google у відповідь на повідомлення про подачу позову заявили, що ця справа є "глибоко помилковою".

"Люди використовують Google, тому що вони хочуть, а не тому, що вони змушені або тому, що вони не можуть знайти альтернативи",

— цитує заяву компанії агентство dpa.

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