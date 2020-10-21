Instagram підозрюють у злочинах проти дітей

Завантажте мобільний додаток сайту

В Європейському Союзі почали розслідування проти Instagram з приводу обробки особистих даних дітей на платформі. Про це з посиланням на BBC повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Розслідування комісара Ірландії щодо захисту даних (DPC) ґрунтується на скаргах щодо того, що Instagram зробив контактну інформацію в корпоративних акаунтах доступною для всіх, хто має доступ до застосунку.

Соціальна мережа може зіткнутися з великим штрафом, якщо з'ясується, що платформа порушує закони про конфіденційність.

Розслідування вивчить, чи є у Facebook правова основа для обробки персональних даних дітей і чи застосовує він адекватні заходи захисту і обмеження щодо дітей в Instagram. Як зазначає видання, європейські штаб-квартири ряду американських технологічних гігантів знаходяться в Ірландії, а DPC є провідним регулятором ЄС з 2018 року, відповідаючи за захист права людей на конфіденційність в Інтернеті.

Читайте ще: У Мінцифри створили словник термінів з онлайн-безпеки