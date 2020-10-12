Саакашвілі побили в Греції (відео)

- 12 жовт. 2020
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В Афінах невідомий напав на Міхеіла Саакашвілі, коли той йшов до кінотеатру на зустріч. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН, яке посилається на місцеві ЗМІ.
Зазначається, що до Греції Саакашвілі приїхав для того, щоб зустрітися з грузинськими емігрантами, які там проживають, в рамках підготовки до парламентських виборів у Грузії 31 жовтня.
За даними видання, Саакашвілі оточили шанувальниці по дорозі в кінотеатр на зустріч, а в цей момент на нього накинувся молодий чоловік в капюшоні та завдав кілька ударів по голові.
Як видно на опублікованому відео, після інциденту на місці почалася паніка, знадобилася допомога правоохоронців.
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