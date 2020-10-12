Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина - Зеленський

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий визнати невдачу, якщо йому на посаді президента не вдасться закінчити війну на Донбасі. Про це він заявив в інтерв'ю у програмі HARDtalk від BBC, передає Громадське, інформує NNS.

У Зеленського запитали: якщо він зазнає невдачі на посаді президента, він піде і чи визнає, що зазнав невдачі. На що він відповів, що визнання невдачі для нього не проблема.

«Я одразу говорив, що не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, отже, потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами»,

— заявив Зеленський.

Він додав, що на Донбасі з 27 липня діє нове перемир'я і вважає, що там дотримуються «тиші» попри поодинокі обстріли бойовиків.

«Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли... Результат — за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога»,

— сказав Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю він заявив, що у генпрокурорки Ірини Венедіктової є час до кінця року показати результат у боротьбі з корупціонерами. Інакше — обіцяє звільнити її як і Руслана Рябошапку, якого відправили у відставку з посади генпрокурора 5 березня через 6 місяців після призначення, бо він «нікого не посадив».

Читайте ще: Президент Польщі розпочав візит в Україну словами про підтримку перед агресією РФ

Яка ситуація з перемир'ям?

Новий режим припинення вогню на Донбасі почав діяти з 27 липня. Зокрема ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

Бойовики регулярно порушують новий режим «тиші»: відкривають вогонь та обладнують свої позиції. У штабі кажуть, що провокативні обстріли не загрожують життю військових, тому вогонь у відповідь не відкривають. Станом на 10 жовтня Місія ОБСЄ зафіксувала 1 595 порушень «тиші».

На 42-й день перемир'я, 6 вересня, бойовики порушили режим «тиші» й обстріляли позиції української армії на Луганщині, один військовий дістав поранення. Того ж дня інший військовий внаслідок обстрілу бойовиків загинув. Крім цього, періодично військові підриваються на вибухових пристроях, яких уздовж лінії зіткнення багато.

Фото: Перша поїздка Володимира Зеленського на передові позиції українських військових на Донбасі, 27 травня 2019 рік/пресслужба президента