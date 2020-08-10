У Мінську автозак переїхав протестуючого (відео моменту)

10 серп. 2020
Перегляди: 288

Завантажте мобільний додаток сайту

У Мінську під час масових заворушень вночі 10 серпня автозак переїхав чоловіка, який брав участь в акціях протесту. Згодом ЗМІ повідомили, що постраждалий помер. Про це NNS інформує з посиланням на Прямий, який, в свою чергу, посилається на правозахисників центру "Вясна".

Як стало відомо NNS , правозахисники заявляють, що чоловік помер в результаті отримання черепно-мозкової травми.

Ім'я, вік і стать загиблої людини наразі не підтверджені. Водночас Telegram-канал NEXTA повідомляв що, за непідтвердженими даними, загинув Євген Заічкин.

Слід зазначити, що у МВС Білорусі заперечують смерть будь-кого з протестувальників та обіцяють надати коментарі пізніше.

Також за даними правозахисників, в лікарнях Мінська знаходяться десятки постраждалих. Пораненими зайняті два відділення військового госпіталю. Крім цього, постраждалі перебувають у лікарні швидкої допомоги і 6 лікарнях Мінська.

За попередніми підрахунками Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів на виборах президента Білорусі.

Нагадаємо, що 9 серпня за даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за ґрати.

Раніше ми повідомляли: Масові протести в Білорусі після виборів: що відомо (фото, відео)

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Автор: NNS - Національна служба новин

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 10 серпня
10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 летальні (+25 за добу), 44 359 пацієнтів одужало (+387 за добу). За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434...
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі