У Мінську автозак переїхав протестуючого (відео моменту)

- 10 серп. 2020
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У Мінську під час масових заворушень вночі 10 серпня автозак переїхав чоловіка, який брав участь в акціях протесту. Згодом ЗМІ повідомили, що постраждалий помер. Про це NNS інформує з посиланням на Прямий, який, в свою чергу, посилається на правозахисників центру "Вясна".
Як стало відомо NNS , правозахисники заявляють, що чоловік помер в результаті отримання черепно-мозкової травми.
Ім'я, вік і стать загиблої людини наразі не підтверджені. Водночас Telegram-канал NEXTA повідомляв що, за непідтвердженими даними, загинув Євген Заічкин.
Слід зазначити, що у МВС Білорусі заперечують смерть будь-кого з протестувальників та обіцяють надати коментарі пізніше.
Також за даними правозахисників, в лікарнях Мінська знаходяться десятки постраждалих. Пораненими зайняті два відділення військового госпіталю. Крім цього, постраждалі перебувають у лікарні швидкої допомоги і 6 лікарнях Мінська.
За попередніми підрахунками Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів на виборах президента Білорусі.
Нагадаємо, що 9 серпня за даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за ґрати.
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