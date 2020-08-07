В Індії при посадці розбився пасажирський літак

07 серп. 2020
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Літак авіакомпанії Air India Express, на борту якого було близько 200 людей, розбився в аеропорту в південному штаті Керала під час приземлення. Про це NNS  повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , літак прямував із Дубай, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Під час приземлення на посадкову смугу він викотився за її межі. На фото з місця події видно, що корпус літака розколовся щонайменше надвоє.

На місці події працюють рятувальники й пожежники. Про пожежу на місці події поки не повідомляли. Ситуацію ускладнює те, що в Індії зараз сезон проливних дощів.

Авіакомпанія в офіційній заяві повідомила про 184 пасажирів (з них 10 малолітніх дітей) і сімох членів екіпажу на борту. Частину пасажирів із травмами забрали в лікарні.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх повідомив про загиблих, але не уточнив, скільки їх саме.

За попередніми даними, на літаку перебували індійці, які не могли повернутися додому через карантин, уведений у зв'язку з коронавірусом.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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