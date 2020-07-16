На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої, під обстрілами прикордонні села

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Міноборони Азербайджану повідомило в четвер про триваючу напруженість на товузському напрямку азербайджано-вірменського кордону і відновлення там боїв, пише УНН, передає NNS.

“Починаючи з ранку 16 липня підрозділи ЗС Вірменії знову зробили спробу атаки позицій азербайджанської армії на ділянці азербайджано-вірменського кордону в Товузському районі”,

— йдеться в повідомленні.

За даними оборонного відомства, з великокаліберної зброї і мінометів обстріляли села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі, серед мирного населення постраждалих немає.

“В даний час на цьому напрямку йде бій. Оперативна обстановка перебуває під контролем підрозділів азербайджанської армії”,

— наголошується в повідомленні Міноборони.

У свою чергу в Міноборони Вірменії повідомили, що азербайджанські підрозділи спробували зробити диверсію, після чого почали обстрілювати прикордонні села Айгепар і Мовсес.

“Приблизно о 03:40 (02:40 за київським часом) вірменські ЗС запобігли спробі диверсійного прориву противника. Після боїв противник, зазнавши втрат, був відкинутий. Потім о 05:20 азербайджанські підрозділи за допомогою гаубиці Д-30 почали обстрілювати села Айгепар, Мовсес. Вогонь все ще триває”,

— зазначила прес-секретар Міноборони республіки Шушан Степанян в Facebook.

Рініше NNS повідомляла: На кордоні Вірменії та Азербайджану стався збройний інцидент: є загиблі і поранені