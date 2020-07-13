На кордоні Вірменії та Азербайджану стався збройний інцидент: є загиблі і поранені

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На кордоні Азербайджану та Вірменії 12 липня, стався збройний інцидент, унаслідок якого є загиблі та поранені, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Про це повідомляють азербайджанська та вірменська служби Радіо Свобода.

Інцидент стався на ділянці Товузького району азербайджансько-вірменського кордону.

Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного.

Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що вірменська армія відкрила вогонь по позиціях Азербайждану.

У свою чергу в Міноборони Вірменії заявляють, що військовослужбовці ЗС Азербайджану на автомобілі УАЗ намагалися перетнути державний кордон Вірменії.

З Баку повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат немає.

Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.