На кордоні Вірменії та Азербайджану стався збройний інцидент: є загиблі і поранені

- 13 лип. 2020
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На кордоні Азербайджану та Вірменії 12 липня, стався збройний інцидент, унаслідок якого є загиблі та поранені, передає Радіо Свобода, інформує NNS.
Про це повідомляють азербайджанська та вірменська служби Радіо Свобода.
Інцидент стався на ділянці Товузького району азербайджансько-вірменського кордону.
Відповідальність за інцидент Баку і Єреван покладають один на одного.
Міністерство оборони Азербайджану повідомляє, що вірменська армія відкрила вогонь по позиціях Азербайждану.
У свою чергу в Міноборони Вірменії заявляють, що військовослужбовці ЗС Азербайджану на автомобілі УАЗ намагалися перетнути державний кордон Вірменії.
З Баку повідомляють, що загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, п’ятеро поранені. В Єревані заявляють, що з боку Вірменії втрат немає.
Остання велика збройна сутичка між арміями Азербайджану і Вірменії сталася в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. Десятки військовослужбовців з обох сторін загинули або були поранені. Вірменія і Азербайджен перебувають у стані війни з 1992 року.