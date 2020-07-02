У Польщі розбився автобус з українцями

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У Польщі сталася масштабна ДТП з українцями сьогодні, 2 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Як стало відомо NNS, автобус із 40 українцями потрапив у ДТП із вантажівкою. У результаті аварії 16 громадян України отримали травми, одна особа у важкому стані. Про це повідомили у Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ, передає УНН.

У Сілезькому воєводстві сьогодні о 13:49 (за місцевим часом) на автодорозі №1 поблизу Богуславіце сталася ДТП за участю вантажного автомобіля та пасажирського автобуса, в якому перебували близько 40 громадян України.

"За попередньою інформацією Генерального Консульства України в Кракові, внаслідок зазначеної ДТП 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 було госпіталізовано. Наразі 1 особа у важкому стані",

- повідомили у МЗС.

За даними відомства, справа перебуває на особливому контролі ГКУ в Кракові та ДКС. До місця масштабного ДТП з українцями відряджено консула.

Постраждалих у ДТП доправляли до лікарень гелікоптерами. Наразі дорога, де сталась ДТП, заблокована.

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