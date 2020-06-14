В США поліцейський застрелив темношкірого. Протести спалахнули з новою силою (відео)

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У місті Атланта (штат Джорджія, США) поліцейський застрелив 27-річного темношкірого Рейшарда Брукса. Інцидент призвів до нової хвилі протестів активістів руху BlackLivesMatter. Про це NNS повідомляє з посиланням на Уніан.

Як стало відомо NNS , у місті виникла пожежа, поліція затримала кілька десятків людей. В суботу протестувальники перекрили в місті шосе, і спалили ресторан Wendy's, біля якого був убитий Брукс. Будівля горіла понад 45 хвилин і на момент прибуття пожежників була майже повністю знищена.

За версією правоохоронців, поліція відреагувала на виклик про те, що водій автомобіля заснув за кермом на переїзді. На місці офіцери зробили спробу затримати водія Рейшарда Брукса у зв'язку з тим, що він не пройшов польовий тест на тверезість. Однак чоловік чинив фізичний опір затриманню. На відеозаписі очевидця можна бачити, що між поліцейськими і Бруксом зав'язалася боротьба, а потім він виривається і тікає від них. У нього в руках предмет, схожий на поліцейський електрошокер. Відеозапис з камери ресторану показує, що Брукс, можливо спробував цілитися з шокеру в поліцейських перед тим, як його застрелили. Після інциденту начальник міської поліції Еріка Шилдс подала у відставку. Поліцейський, який вистрілив у Брукса звільнений, другого причетного до інциденту поліцейського відправили в адміністративну відпустку.

Як повідомляє CNN, після вбивства Брукса в Атланті з новою силою спалахнули протести. Щонайменше 36 учасників протестів були затримані, поліція застосувала сльозогінний газ. Брукс був батьком трьох дочок, і був убитий за день до дня народження старшої з них.

Як повідомлялося раніше, 25 травня у місті Міннеаполіс при затриманні поліцією загинув афроамериканець Джордж Флойд. У затриманні брали участь четверо поліцейських. Застосування сили правоохоронцями призвело до удушення і смерті Флойда. Його загибель викликала протести як в Міннеаполісі, так і в інших містах США, які переросли в масові заворушення і погроми. На сьогодні акції проти расизму проходять по всьому світу, багато з них закінчуються сутичками з правоохоронцями.

6 червня командувач Національною гвардією округу Колумбія Вільям Уокер повідомив в інтерв'ю телекомпанії СNN, що у Вашингтоні знаходяться близько 3,9 тис. бійців, мобілізованих з 11 штатів для підтримки 1,2 тис. колег зі столичної гвардії.

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