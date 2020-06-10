103-річний лікар пройде 42-кілометровий марафон, щоб зібрати кошти на боротьбу з COVID-19

Завантажте мобільний додаток сайту

103-річний лікар пройде 42 км, щоб зібрати гроші на дослідження COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга.Новини, які посилаються на Reuters.

Як стало відомо NNS , 103-річний бельгієць Альфонс Лемпоэльс надихнувся вчинком британського ветерана Томаса Мура, який ходив навколо свого будинку і зібрав близько $40 млн. Альфонс Лемпоэльс вирішив щодня ходити навколо свого будинку, щоб пройти марафонську дистанцію (42 км) і зібрати гроші для дослідників, що працюють над ліками проти COVID-19.

Лемпоэльс почав марафон 1 червня. Він планує щодня робити 10 кіл навколо будинку - це близько 145 метрів. Він вже зібрав понад 6000 євро. Гроші 103-річний лікар передасть Левенському католицькому університету, вчені якого працюють над ліками проти коронавіруса.

"Як лікар я відчуваю, що це мене стосується. Я щасливий, що можу зробити щось, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом",

- заявив він.

Раніше ми повідомляли: Ситуація з коронавірусом в світі погіршується - ВООЗ