Напад охоронця із ножем у дитсадку в Китаї: постраждали 40 людей

- 04 черв. 2020
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40 людей були поранені внаслідок нападу із ножем на дитячий садок на півдні Китаю 4 червня, повідомляють державні ЗМІ, інформує Радіо Свобода, передає NNS.
Державне телебачення CCTV повідомило, що троє людей мають серйозні поранення, серед них – директор садка, ще один охоронець і одна дитина.
Атака сталася вранці в Гуансі-Чжуанському автономному районі.
Фото: Global Times News
За даними державних ЗМІ, нападником був 50-річний охоронець дитсадка. Мотиви нападу наразі невідомі. Підозрюваного затримали, триває розслідування.
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