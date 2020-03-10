Авіакомпанії скасовують польоти через спалах коронавірусу

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Як стало відомо NNS, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасовує деякі рейси до 16 європейських країн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МАУ.

«У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України», — пише пресслужба МАУ.

«Про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії буде додатково повідомлено дещо згодом» — доповнили повідомлення в МАУ.

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Також про призупинення всіх рейсів до Італії та Ізраїля повідомляє Wizz Air. Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що всі рейси з та в Італію будуть скасовані з 10 березня по 3 квітня. Польоти в Ізраїль будуть припинені з 12 по 23 березня.

Про припинення польотів також заявили Ryanair. Дана авіакомпанія з 9 березня скасувала рейси в та з Італії.

«З 24:00 11 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі внутрішні рейси! З 24:00 13 березня по 24:00 8 квітня Ryanair призупинить всі міжнародні рейси!», — попередили в Ryanair.

Крім того, українська авіакомпанія SkyUp повідомила в Facebook, що розглядає можливість зміни польотної програми через поширення коронавірусу.