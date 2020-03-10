Ще одну людину з підозрою на коронавірус госпіталізовано у Чернівцях

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У Чернівцях госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, інформує NNS.

"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що таким чином, із підозрою на коронавірус, у лікарні наразі перебуває 3 осіб.

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Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними.

Як повідомлялося раніше, 9 березня було госпіталізовано чоловіка у Чернівцях, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 10 березня 2020 року у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчились смертю, у той же час 64 147 (56,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 33 295 випадків у 103 країнах/територіях/регіонах.

В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження.