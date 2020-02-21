Чотирьох українських дітей намагалися вивизти "на органи" до Росії

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Скупники людських органів намагалися вивезти до Росії чотирьох підлітків, щоб вирізати у них на продаж частину печінки. Про це в інтерв'ю сайту «Сьогодні» розповів начальник профільного департаменту Нацполіції Артем Крищенко, інформує NNS.

«Минулого року в Києво-Святошинський суд ми направили таку справу. Її суть: нам надійшла інформація, що чотирьох неповнолітніх з Київщини ділки намагалися відправити до Москви для видалення частини печінки. Ми взяли ці відомості в розробку, вони підтвердилися, потім вийшли на чотирьох фігурантів. Підлітками рухало бажання швидко розбагатіти. Один з них, до речі, був сином колишнього поліцейського», — говорить Артем Крищенко.

У поліції уточнили, що злочин було припинено і дітей не дали вивезти з України.

«Ми встановили, що вербувальники, обіцяючи підліткам по кілька тисяч доларів, відвезли їх до приватної клініки тут, в Україні, там у них взяли аналізи. Після цього покупець печінки оплатив проїзд, але ми вчасно припинили цей злочин. Додам, що найближчим часом очікуються гучні затримання. Зараз в розробці інформація про продаж дітей і багато іншого», — додав Артем Крищенко.

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