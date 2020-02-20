Найкращі країни для життя і розвитку дітей − рейтинг ЮНІСЕФ

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ЮНІСЕФ склав рейтинг країн, які найбільше підходять для розвитку і життя дітей. Про це NNS дізналася з повідомлення The Village Україна.

Повідомляється, що перше місце займає Норвегія.

Як зазначається, експерти оцінювали наступні умови у країнах: освіту, здоров’я, харчування та екологічну ситуацію.

За даними звіту, в першій п’ятірці також Південна Корея, Нідерланди, Франція та Ірландія.

Україна займає в списку 91 місце зі 180 країн — між Бразилією та Ямайкою.

На останніх п'ятьох позиціях у рейтингу — Малі, Нігер, Сомалі, Чад і Центральноафриканська Республіка.

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Водночас жодна країна не забезпечує належним чином захист здоров'я дітей, навколишнього середовища та їхнього майбутнього — йдеться у звіті ООН «Майбутнє заради дітей» від понад 40 експертів з охорони здоров’я дітей та підлітків.

Здоров’я дітей у світі під загрозою через зміну клімату, викиди парникових газів і маркетингові кампанії, які підштовхують дітей до споживання фаст-фуду, солодких напоїв, алкоголю та тютюну.

За даними ООН, більше двох мільярдів людей проживають у країнах, де гуманітарні кризи, конфлікти, стихійні лиха та зміни клімату заважають дітям повноцінно розвиватися.