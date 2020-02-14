США могут отправить миссию на Венеру впервые с 1978 года

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С 1992 года программа NASA «Дискавери» поддержала разработку и внедрение более 20 миссий и приборов. На начало 2020-го предложены еще четыре миссии. Об этом сообщает NNS со ссылкой на Ліга.Новости.

Аэрокосмическое управление США выбрало четыре возможные миссии для изучения некоторых из самых активных и сложных миров Солнечной системы. Они пока не определены как те, которые NASA пустит в практическую разработку, но могут стать такими: окончательный выбор сделают в 2021 году.

DAVINCI+ — зонд проанализирует атмосферу Венеры вплоть до поверхности, чтобы понять, как она образовалась, эволюционировала, и определит, был ли у планеты когда-либо океан. На спускаемом модуле будут камеры, также на орбите останется аппарат: оба будут картировать поверхность. Последняя миссия США на Венеру была в 1978-м.

VERITAS при помощи радара с синтезированной апертурой составит карту поверхности Венеры, чтобы определить геологическую историю планеты и понять, почему она развивалась настолько отлично от Земли. Зонд выяснит, есть ли там все еще тектоническая активность и вулканизм. Также аппарат нанесет на карту инфракрасное излучение от поверхности: это поможет понять геологию Венеры, все еще в основном неизвестную.

IVO (Io Volcano Observer) при близком пролете исследует луну Юпитера Ио, чтобы узнать, как приливные силы формируют планетные тела. Ио нагревается от постоянного влияния мощнейших сил гравитации Юпитера и является самым вулканически активным объектом в Солнечной системе. Мало что известно о специфических характеристиках Ио, таких как существование магматического океана внутри спутника.

TRIDENT при единичном пролете изучит Тритон — уникальную и очень активную ледяную луну Нептуна, чтобы выяснить, могут ли быть обитаемыми миры на задворках Солнечной системы. Voyager 2 показал, что у Тритона относительно недавно происходило активное формирование рельефа: это вторая самая юная поверхность в Солнечной системе. Миссия выяснит, есть ли там подземный океан.

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