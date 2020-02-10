Другий українець заразився коронавірусом на борту лайнера Diamond Princess

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Як стало відомо NNS, ще один українець заразився коронавірусом на борту лайнера Diamond Princess, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

«Так. МЗС Японії в робочому порядку підтверджує цю інформацію», — повідомили агентству Інтерфакс-Україна в Департаменті консульської служби МЗС України.

Крім цього, зараження двох українців підтверджує прес-служба Центру громадського здоров'я МОЗ України.

«У повідомленні йшлося про те, що на цьому круїзному лайнері перебуває 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу. З 4 лютого Міністерство поставило судно на карантин тривалістю 14 днів і здійснює лабораторні дослідження для пасажирів та екіпажу, які контактували з підтвердженим випадком (439 осіб). Станом на 10 лютого отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV. Зокрема, захворіли двоє громадян України», — повідомляє прес-служба центру.

Згідно з інформацією, «наразі українців знято з лайнера та перевезено до японської лікарні столичного регіону», де вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним наглядом щонайменше 14 днів.

У неділю в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що один українець, член команди лайнера Diamond Princess, заразився коронавірусом, його було перевезено до японської лікарні.

Як повідомлялося, лайнер Diamond Princess 20 січня відбув із японського міста Йокогама у двотижневий круїз за маршрутом Каґосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого. Однак з'ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для перевірки всіх пасажирів. На його борту перебувають 2,666 тис. туристів і 1,045 тис. членів екіпажу.

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