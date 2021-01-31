Тепер вони разом: помер Батько Василя Сліпака

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Пішов з життя батько Героя України Василя Сліпака. Йому було в 80 років. Ярослав Сліпак помер у неділю 31 січня. Про це на сторінці у Facebook повідомив Володимир Омелян, передає NNS , посилаючись на Главком.

«Тепер вони разом. Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака - Ярослав Сліпак. Йому було 80 років»,

– йдеться в повідомленні.

У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна і старший син Орест.

Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.

З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області.

20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.

У червні минулого року у Львові на честь Василя Сліпака відкрили величезний мурал.

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