Тепер вони разом: помер Батько Василя Сліпака

- 31 січ. 2021
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Пішов з життя батько Героя України Василя Сліпака. Йому було в 80 років. Ярослав Сліпак помер у неділю 31 січня. Про це на сторінці у Facebook повідомив Володимир Омелян, передає NNS , посилаючись на Главком.
«Тепер вони разом. Сьогодні вночі помер батько Василя Сліпака - Ярослав Сліпак. Йому було 80 років»,
– йдеться в повідомленні.
У чоловіка залишилася дружина Надія Василівна і старший син Орест.
Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початку революції очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України.
З 2015 року воював на Донбасі, загинув у червні 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського в Донецькій області.
20 лютого 2017 року президент посмертно присвоїв Сліпаку звання Героя України.
У червні минулого року у Львові на честь Василя Сліпака відкрили величезний мурал.