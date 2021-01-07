Україна отримає від США нові бойові катери

- 07 січ. 2021
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Україна отримає від США два нові патрульні катери Mark VI.
Як повідомляє офіційний сайт Пентагону, будівництво першої партії кораблів буде завершено до грудня 2022-го, передає Армія Inform, інформує NNS.
Побудує кораблі для нашої країни компанія SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Будівництво обійдеться в майже 20 млн доларів.
Зазначимо, що замовником із боку США є Командування військово-морських систем, а фінансування здійснюється за програмою посилення обороноздатності України.
Нагадаємо, що США затвердили оборонний бюджет на 2021 року, де для України передбачили 250 млн доларів (більш ніж 7 млрд грн) на військову підтримку.
Додамо, що Україна підписала контракт із французькою компанією Осеан на будівництво патрульних прикордонних катерів для МВС, які посилять систему морської безпеки і охорони кордону держави.
Також США схвалили продаж Україні патрульних катерів Mark VI і супутнього устаткування.