Звання українських військових переведені на коди військових рангів НАТО

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Міністр оборони Андрій Таран своїм наказом впровадив перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом STANAG 2116.

Про це повідомляє Міністерство оборони 6 січня, передає Радіо Свобода, інформує NNS.

Цей перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це, за словами міністра, наближує взаємосумісність зі збройними силами Північноатлантичного альянсу.

За повідомленням Міноборони, наказ є складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики ЗСУ до 2025 року.

«Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення»,

– цитує Тарана пресслужба Міноборони.

На початку грудня 2020 року міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) і сподівається на підтримку цього рішення на наступному саміті альянсу у 2021 році.