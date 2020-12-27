Вчені випробовують препарат, що дає миттєвий імунітет до COVID-19

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Британські вчені почали випробовувати новий метод захисту від коронавірусу — щеплювати добровольців антитілами, щоб спробувати викликати у них «миттєвий» імунітет. Вакцини від COVID-19 дозволяють сформувати імунітет лише протягом місяця.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву вчених, передає Громадське, інформує NNS.

Йдеться про щеплення антитілами, що мало б дозволити пацієнтові виробити «миттєвий» імунітет до захворювання, пише видання. Препарат розробив Університетський коледж Лондона спільно з компанією AstraZeneca, яка створила разом з Оксфордським університетом вакцину від COVID-19.

Зробити експериментальне щеплення пропонують людям, які в останні вісім днів перебували у близькому контакті з тими, у кого був підтверджений коронавірус, уточнює BBC.

«Наразі ми зробили щеплення 10 пацієнтам: співробітникам, учням та іншим людям, які зіткнулися з вірусом в лікарняному закладі або коридорах навчального закладу»,

— зазначила вірусологиня Кетрін Хуліхан, яка очолює дослідження.

Розробники сподіваються, що препарат зможе захистити людей від COVID-19 на термін від шести місяців до року. Він може стати доступним вже в березні або квітні, якщо отримає схвалення медичного регулятора.

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