Де українці зможуть вакцинуватися проти COVID-19?

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У Міністерстві охорони здоров'я розробили загальний логістичний сценарій для імунізації населення проти COVID-19.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 24 грудня, передає УП Життя, інформує NNS.

Отримати щеплення можна буде на базі наявних кабінетів та пунктів щеплень.

Станом на грудень 2020 року в Україні є 11 346 таких пунктів щеплень.

Крім того, будуть сформовані мобільні бригади та тимчасові центри вакцинації.

За словами Степанова, у відомстві планують розгорнути близько 50 таких центрів.

"Планується створення тимчасових центрів вакцинації за прикладом Італії та Німеччини. Такі центри мають бути оснащені необхідним обладнанням для здійснення повного циклу вакцинації – від холодильного обладнання до інструментарію для введення вакцин. Максимальна можливість, яку ми заклали – протягом 10 годин щоденно",

– розповів очільник МОЗ.

Щодо мобільних бригад, то планується, що вони будуть функціонувати в усіх регіонах.

"За нашим планом мобільні бригади у всіх регіонах будуть здатні здійснювати близько 190 тис. щеплень за тиждень",

– додав міністр.