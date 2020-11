Відеоігри можуть покращувати психічне здоров'я людей - дослідження

Завантажте мобільний додаток сайту

Науковці з Оксфордського університету встановили, що відеоігри не викликають емоційну залежність у гравців, а навпаки ㅡ можуть покращувати ваше психічне здоров'я та загальне самопочуття.

Про це повідомили на сайті Оксфордського університету, пише Громадське, передає NNS.

Зокрема професор Ендрю Пшибильський, директор з досліджень Оксфордського Інтернет-Інституту (підрозділу Оксфордського університету), провів дослідження з 3270 гравцями.

Науковець вирішив перевірити поведінку людей, що грають у популярні ігри Plants vs Zombies: Battle for Neighborville та Animal Crossing: New Horizons.

Він склав для гравців опитування для оцінки їх самопочуття та добробуту та використовував у дослідженні фактичний час, які люди витрачають на гру, а не той, про який вони самі розповідали.

Зокрема у дослідженні порівнювали фактичний час, витрачений на відеоігри та досвід, який вони надають. У гравців оцінювали почуття автономії, приналежності до справи, компетентності, насолоди та відчуття психологічного тиску.

Результати показують, що люди, які отримували задоволення від відеоігор, частіше відчували себе краще. Причому, досвід та емоції, які гравці отримували, можуть бути навіть важливішим за час, витрачений на саму гру.

«Наші результати показують, що відеоігри не обов’язково шкодять вашому здоров’ю. Є й інші психологічні фактори, які мають значний вплив на самопочуття людини. Насправді гра може бути діяльністю, що позитивно пов’язана з психічним здоров’ям людей, а обмеження відеоігор може забирати ці переваги від гравців»,

ㅡ зазначає Ендрю Пшибильський.

Таким чином науковці зробили кілька важливих висновків: час, проведений за відеоіграми, є невеликим, але суттєвим фактором у самопочутті людей; особисті переживання та досвід гравця є набагато важливішими для самопочуття ніж сам процес гри; гравці, що справді насолоджувались відеоіграми краще себе почували, а ті, хто мав негативний досвід від відеоігор, часто мав проблеми «поза грою».