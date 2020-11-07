Через коронавірус Словаччина закриває пункти пропуску з Україною

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Словаччина через загострення ситуації з коронавірусом з 9 листопада вводить обмеження на кордоні з Україною, зокрема закриває деякі пункти пропуску. Про це повідомляє Держприкордонна служба України та Посольство України у Словаччині, пише Громадське, передає NNS.

З 9:00 9 листопада тимчасово закривається пункт пропуску «Велке Слеменце», з української сторони — «Малі Селменці». Також припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку — «Малий Березний», там пропускатимуть тих, хто їде через Словаччину транзитом.

У пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з української сторони — «Ужгород», пропуск людей, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08:00 до 20:00 за Києвом.

Як повідомляє посольство, умовою перетину кордону є проходження у пункті пропуску антигенного тесту на COVID-19 та зобов'язання після прибуття дотримуватися з самоізоляцією. Також потрібно зареєструватися на спеціальному сайті уряду. Раніше дозволялося мати негативний результат ПЛР.

На п'ятий день ізоляції необхідно повторно зробити ПЛР-тест. Самоізоляція триватиме до отримання негативного результату тесту. Робити тест не повинні ті люди, які їдуть транзитом. Вони не можуть перебувати у Словаччині понад 8 годин

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Хто саме з українців може їхати в Словаччину?

Згідно з інтерактивною картою МЗС, дозволено таким українцям:

з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словаччини;

родичів громадян України (дружина/чоловік, неповнолітня дитина, батько/мати неповнолітньої дитини) з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словацької Республіки.

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