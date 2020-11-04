Уряд Польщі після масових протестів відклав заборону абортів

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Польський уряд поставив на паузу впровадження рішення Конституційного суду, яке майже повністю забороняє аборти в країні. Це сталося на тлі масових протестів.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на главу канцелярії прем’єр-міністра Міхаіла Дворчика, передає Українська правда, інформує NNS.

"Зараз триває дискусія, і було б добре виділити трохи часу на діалог та пошук нової позиції в цій складній ситуацій, яка викликає емоції",

— сказав Дворчик.

За його словами, прем’єр Матеуш Моравецький хотів би розпочати перемовини із протестувальниками та парламентською опозицією, щоб знайти вирішення ситуації.

Водночас, президент Польщі Анджей Дуда запропонував ухвалити новий закон, який дозволить аборти, якщо плід має дефекти, які загрожують життю, за виключенням синдром Дауна.

Нагадаємо:

Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Через це рішення у Польщі почались протести.

31 жовтня близько 100 тисяч осіб вийшли у центр столиці Польщі, демонструючи свою незгоду із обмеженням права на аборти.