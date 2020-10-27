У Польщі вже п'ять днів протестують проти заборони абортів (фото)

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У Польщі продовжуються протести через рішення Конституційного трибуналу про майже повну заборону абортів. У Варшаві демонстранти перекривали основні перехрестя міста. Тривалий час транспорт був заблокований, пише ВВС Україна, передає NNS.

Протести з блокуванням доріг відбувалися у 50 містах по всій країні.

Деякі люди вийшли на вулиці з транспарантами, на яких було написано: "Хотілося б зробити аборт уряду".

Нагадуємо, раніше конституційний суд країни визнав неконституційним положення, яке дозволяло аборти у разі інвалідності плода.

Цим положенням обґрунтовували приблизно 98% абортів, які легально проводили у країні.

За день протестувальники перекривали дороги в 50 містах. У неділю у Варшаві демонстранти вривалися на служби до церкви і малювали графіті на будівлях храмів.

Відтепер переривання вагітності у Польщі дозволено лише, якщо запліднення відбулося під час зґвалтування чи інцесту, а також якщо вагітність загрожує життю жінки.

Щорічно в Польщі проводять близько тисячі легальних абортів. Групи із захисту прав жінок вказують, що кількість підпільних абортів сягає 80-120 тис.

Польське законодавство про аборти і до ухвалення цього рішення було одним з найсуворіших в Європі.

У законі 1993 року були передбачені три умови легальності аборту:

якщо вагітність загрожує життю або здоров'ю матері;

якщо медичний огляд покаже наявність у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю;

якщо вагітність виникла в результаті кримінальних дій.

Такі положення законодавства призвели до появи в Польщі явища "абортивного туризму" в інші європейські держави, а також існування в країні "абортивного підпілля".