У Трампа знайшли банківський рахунок у Китаї

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Журналісти виявили, що компанія президента США Дональда Трампа має банківський рахунок у Китаї. Хоча сам Трамп неодноразово звинувачував Китай «у всіх бідах», зокрема у поширенні коронавірусу.

Про це повідомляє New York Times, згідно з податковими документами, що є у розпорядженні редакції, інформує Громадське, передає NNS.

Рахунок контролює компанія Trump International Hotels Management. Як сказав юрист компанії Алан Гартен, рахунок створили «для вивчення можливостей бізнесу з готелями в Азії» та для сплати місцевих податків.

Із цього банківського рахунку компанія Трампа сплатила 188 561 долар податків із 2013 по 2015 рік. Водночас у податкових документах не вказано суми, які могли пройти через цей рахунок. Юрист каже, що рахунок хоч і був відкритий, його не використовували для транзакцій.

Компанії Трампа також належить зареєстрована в Китаї фірма THC China Development. У 2017 році вона повідомляла про зростання доходів до 17 мільйонів доларів. У тому ж році Трамп вивів 15,1 мільйона доларів із рахунку компанії.

Також журналісти заявили, що в американського президента є банківські рахунки у Великій Британії та Ірландії.

Що такого мати рахунок у Китаї?

Після того, як Дональд Трамп прийшов на посаду президента, відносини між США та Китаєм стали напруженішими. Проте торік Китай підписав зі США торговельну угоду, яка передбачає поетапне скасування мит. У 2020 році Китай захотів відновити перемовини, але Трамп відмовився.

Американський президент також погрожував американським компаніям, які продовжують співпрацювати з Китаєм, позбавити державних контрактів. А з 2019 року частина китайських компаній, зокрема Huawei, потрапила у «чорний список», як загроза нацбезпеці США.

Відносини між країнами значно напружилися через епідемію COVID-19. Трамп звинувачує Китай у поширенні вірусу.

А під час дебатів із кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом Трамп назвав свого опонента «маріонеткою Китаю».

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