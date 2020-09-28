Трамп 10 років не платив податки - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп, за інформацією видання The New York Times, не сплачував податок на прибуток близько десятка років до того, як він очолив США, пише Українська правда, передає NNS.

Стверджується, що Трамп не сплачував податок на прибуток. Зокрема, за 10 останніх років, тодішній бізнесмен не поповнював держбюджет через начебто збитковість його бізнесу.

Журналісти спираються на інформацію з податкових декларацій Трампа, з якими їм вдалось ознайомитись.

"Трамп заплатив 750 доларів податку на прибуток у той рік, коли став президентом. Наступного року він сплатив теж 750 доларів. Протягом 10 років із останніх 15 він взагалі не сплачував податок на прибуток",

– запевняють у The New York Times.

Водночас сам Трамп вже назвав таку інформацію брехнею та пообіцяв оприлюднити свої податкові декларації.

В The New York Times зазначили, що це не останній матеріал на цю тему. Наступні статті опублікують найближчими тижнями.