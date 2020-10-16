Європа закрита для мандрівників з України: ми потрапили до сірої зони

- 16 жовт. 2020
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Україна не відповідає жодному з трьох критеріїв для подорожей у країнах Європейського союзу. При цьому Україна потрапляє в "сіру" зону через недостатньої кількості тестувань на коронавірус методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.
Відповідну заяву зробив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він зазначив, що для вільної подорожі по країнах ЄС необхідно відповідати трьом критеріями:
- охоплення тестування на 100 тисяч населення протягом тижня повинне бути на рівні 300 і більше;
- частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР повинна бути менш як 4%;
- інцидентність захворювання повинна бути на рівні 25 випадків на 100 тисяч населення.
При цьому якщо в країні проводиться менш як 300 тестувань, вона потрапляє в "сіру" зону.
В Україні ці показники складають:
- охоплення тестування 120 на 100 тисяч населення;
- частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР становить 18%;
- інцидентність захворювання становить 179 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, на цьому тижні Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Згідно з ними вільне пересування дозволено з країн "зеленої" зони. Туристам з країн "помаранчевої" або "червоної" зони вводять обмеження на перетин кордонів. Для країн "сірої" зони в'їзд в зону ЄС заборонений.
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