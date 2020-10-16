Європа закрита для мандрівників з України: ми потрапили до сірої зони

Завантажте мобільний додаток сайту

Україна не відповідає жодному з трьох критеріїв для подорожей у країнах Європейського союзу. При цьому Україна потрапляє в "сіру" зону через недостатньої кількості тестувань на коронавірус методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

Відповідну заяву зробив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що для вільної подорожі по країнах ЄС необхідно відповідати трьом критеріями:

охоплення тестування на 100 тисяч населення протягом тижня повинне бути на рівні 300 і більше;

частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР повинна бути менш як 4%;

інцидентність захворювання повинна бути на рівні 25 випадків на 100 тисяч населення.

При цьому якщо в країні проводиться менш як 300 тестувань, вона потрапляє в "сіру" зону.

В Україні ці показники складають:

охоплення тестування 120 на 100 тисяч населення;

частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР становить 18%;

інцидентність захворювання становить 179 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, на цьому тижні Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Згідно з ними вільне пересування дозволено з країн "зеленої" зони. Туристам з країн "помаранчевої" або "червоної" зони вводять обмеження на перетин кордонів. Для країн "сірої" зони в'їзд в зону ЄС заборонений.

Раніше ми повідомляли: В Україні цього року очікують чотири штами грипу

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України