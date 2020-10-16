В Україні цього року очікують чотири штами грипу

- 16 жовт. 2020
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В Україні в цьому році очікується чотири штами грипу. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.
У Раді національної безпеки і оборони вважають за необхідне забезпечити медичну систему до приймання насамперед дітей.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій, передає прес-служба Ради.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в останні роки в лікарнях з діагнозом "грип" знаходилися 280 тисяч осіб, серед яких 65% - це діти.
"Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, в цьому році очікуються чотири штами грипу",
- повідомив Данілов.
Також він заявив про необхідність забезпечити надійну роботу апаратів штучної вентиляції легенів в умовах низьких температур.
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